الوادي..وفاة طفل  بعد انهيار جدار بحي البغازلية ببلدية الرباح

لفظ طفل لم يتجاوز الخامسة من العمر، أنفاسه الاخيرة متاثرا بجروحه بعد إنهيار جدار منزله القصديري بحي البغازلية بلدية الرباح جنوب ولاية الوادي.

الطفل كان يمشي بالقرب من الجدار يتفاجا بانهيار كلي للجدار المبنى بقوالب دون قواعد او اعمدة نظرا لوضعية لعائلة.

ويذكر ان الانهيار الثاني في أقل من اربعة وعشرين ساعة في ذات الحي بعد إنهيار سقف غرفة على عائلة باكملها.

والتي نجت بأعجوبة من الموت. فيما تشير الأرقام حسب إحصاء 2007 لوزارة السكن ان ولاية الوادي تحصى لوحدها أزيد من 40الف سكن آيل للسقوط على روؤس ساكنه ومبنى بالمواد المحلية.

بالمقابل تم توقف برنامج السكن الهش نهائيا وهو ما ينذر بكوارث مستقبلا.

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