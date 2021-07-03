الوادي: وفاة طفل دهسا بشاحنة

لقي طفل حتفه اليوم السبت، بعد أن دهسته شاحنة لبيع مواد التنظيف، بحي المضر الجميل، ولاية الوادي.

وحسب بيان المديرية العامة للحماية المدنية، فقد تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الوادي المتمثلة في المركز المتقدم قمودي لخضر، اليوم السبت، إثر حادث مرور بحي المضر الجميل( الڨارة ).

وهذا في حدود الساعة 8:35 بالقرب من مسجد عقبة إبن نافع المعروف بإسم الشوامس بأحد الشوارع المعبدة بالحجارة

وتمثل الحادث في دهس شاحنة من نوع (فوتون) لبيع مواد التنضيف لطفل رضيع يبلغ من العمر سنة ونصف أدى الحادث إلى وفاته في عين المكان.