الوادي: وفاة طفل غرقا داخل خزان أرضي للمياه بالبياضة

لقي طفل مصرعه داخل المنزل العائلي بحي الإزدهار بلدية البياضة، ولاية الوادي. بعد سقوطه داخل بئر أرضي يستخدم لتخزين المياه.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد إختفى طفل من المنزل وبعد عملية البحث عليه ظنا انه ضائع. تم اكتشاف جثته، والعثور عليه غريقا إثر سقوطه داخل خزان أرضي للمياه. لتقوم مصالح الأمن بفتح تحقيقا لمعرفة تفاصيل الحادثة المؤلمة.

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