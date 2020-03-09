الوادي.. وفاة عبد الحميد نجاح أول طياري الجنوب الجزائري عن عمر 102 سنة

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الوادي.. وفاة عبد الحميد نجاح أول طياري الجنوب الجزائري عن عمر 102 سنة
بقلم عبد العالي رحومة

توفي، يوم أمس الإثنين، عبد الحميد نجاح، أحد رجالات بلدية كونين بولاية الوادي، عن عمر ناهز الـ102 سنة.

ويعد الفقيد، والذي من مواليد 1918، أول من تحصل رخصة قيادة الطائرة في جنوب البلاد.

وشغل الحاج عبد الحميد في مهنة التمريض سنة 1942 إبان فترة الإستعمار الغاشم، حيث أمضى سنوات في خدمة مرضى المنطقة.

وتحصل المرحوم على رخصة سياقة الطائرة سنة1952، وهي الأولى بالجنوب الجزائري، كما أسس لنادي الطيران بوادي سوف للتكوين والتدريب.

ويُعد عبد الحميد نجح من أحد مؤسسي نادي أولمبي الوادي لكرة القدم سنة 1947.


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