الوادي : وفاة عشرينية أثناء جلسة رقية بمدينة جامعة

توفيت فتاة تبلغ من العمر 21 سنة تنحدر من إحدى بلديات بسكرة اثناء جلسة رقية بحي السلام بمدينة جامعة بالوادي.

تفاصيل الحادث الذي اهتزت له المدينة يعود الى لفظ الفتاة انفاسها اثناء عملية الرقية في منزل أحد الرقاة.

والتي كانت تقام من طرف احد الرقاة الذي يشتغل في محل تجاري بمدينة جامعة .

ليتم نقلها على جناح السرعة الى الاستعجالات الطبية سعد دحلب بجامعة، والتي تؤكد وفاتها، فيما يظهرعليها اثر الضرب في الجسد.

مما استدعى فتح تحقيق معمق، والتي امر وكيل الجمهورية محل الاختصاص بتوجيه الجثة للتشريح لمعرفة اسباب الوفاة .

واكدت مصادر للنهار ان عملية التحقيق الأولية اكد فيها الراقي ان الضحية قدمت له من بسكرة رفقة عائلتها، وآثار الضرب عليها مسبقا، وانه لم يستعمل العنف معها اطلاقا .

فيما ينتظر نتائج التشريح لتحديد اسباب الوفاة التي تعرف غموضا رهيبا.