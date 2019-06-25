الوادي : وفاة عشريني بصعقة كهربائية ببلدية تغزوت

لقي الشاب” بشير. ق” يبلغ من العمر 24 سنة حتفه اليوم الثلاثاء إثر تعرضه لصعقة كهربائية في أحد المزراع بلدية تغزوت.

اين كان يقوم بحفر بئر فلاحي وأثناء إستعماله للمطرقة الكهربائية، التي صعقته واردته جثة هامدة .

الضحية “بشير” معروف عليه الالتزام ورغبة العمل ويعد من خيرة شباب حي 08ماي ببلدية الرقيبة .

في حين تم تحويله للمصلحة حفظ الجثث وفتحت عناصر الدرك تخقيقا معمقا لمعرفة اسباب وتفاصيل الحادث .

فيما تعد الحالة الرابعةالتي تلفظ انفاسها جراء الصعقة الكهربائية في اقل من 20 يوما الأخيرة وهو ما يستدعي الحيطة والحذر .