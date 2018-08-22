الوادي :وفاة عشريني بعد الاعتداء عليه من قبل مجهولين

أخبار الجزائر
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الوادي :وفاة عشريني بعد الاعتداء عليه من قبل مجهولين
بقلم عبد العالي رحومة

لقي محمد في العشرينيات من العمر  الساكن بالحمادين بلدية المقرن حتفه،  اول ايام  عيد الإضحى،  وذلك بعد الاعتداء عليه بالعصى والهروات، حتى الموت من قبل مجموعة شباب.

وتم العثور على الضحية مرمي بين بلديتي المقرن وسيدي عون شرق عاصمة الولاية.

وأرجعت مصادر للنهار ان سبب الاعتداء تعود الى سياقة الضحية بسرعة مفرطة وازعاج السكان في الكثير من الأوقات.

وهو ما اثار حفيظة مجموعة الشباب الذين أوقفو المركبة التي كان على متنها الضحية مع صديق له، الأخير لاذ بالفرار من المجموعة التي تحمل هروات .

وبقي الضحية طوال اليومين الفارطين في غرفة الانعاش التي فارق الحياة بها .

واكدت مصادر ان الدرك فتح تحقيق معمق في الجريمة ولم يتم توقيف الجناة لحد كتابة هذه الاسطر .


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