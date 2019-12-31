الوادي: وفاة فلاح بصعقة كهربائية داخل مزرعته بالرباح

لقي فلاح في الاربعينيات من العمر حتفه بصعقة كهربائية اردته جثة هامدة داخل مزرعته ببلدية الرباح.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الضحية كان يقوم بصيانة وتفقد محور الرش اين اصابته صعقة كهربائية.

وعلى إثر ذلك قام مجموعة من فلاحين بالتدخل، ويتم نقله للاستعجالات الطبية أين توفي هناك.

فيما فتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا معمقا لمعرفة أسباب وتفاصيل الحادث.

وسجلت الوادي ما يفوق 20 ضحية بالصعق الكهربائي خلال سنة 2019 .

وهو ما يجبر على ايجاد حلول لهذه الظاهرة خاصة في المحاور السقي المصنوعة محليا.