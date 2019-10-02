الوادي.. وقفة احتجاجية أمام العيادة متعددة الخدمات الرقيبة

تجمع العشرات من المواطنين امام العيادة المتعددة الخدمات بالرقيبة في وقفة احتجاجية حول الواقع الصحي بالجهة الشمالية لولاية الوادي .

حيث استقبال المحتجون، اللجنة لوزارية التي تقوم بالوقوف على واقع الصحة بالولاية.

المحتجون رفعوا جملة من المطالب التي من شأنها تغيير الوضع اين طالبوا بمساشفى بالجهة تغطي الكم الهائل من الوافدين خاصة ان بلدية الرقيبة لها وجهتين من الطريق الوطني رقم 48 أ والطريق الوطني رقم 48 ب الذي يعادان طرق الموت لكثرة الحوادث.

كما رفع السكان انشغالهم للجهات الوصية في ظل تواجد مناطق حضرية واخرى ريفية متفرقة اضافة الى بدو الرحل وهو ما يستدعي اقامة عيادة لاستقطاب كل هذه الفئات . ووقفت اللجنة الوزارية علىىواقع الصحة بالعيادة التي اكدت مصادر ان وضعها لا يخدم الصحة وكتبت حول اللجنة تقرير اسود.