الوادي: وقفة سلمية للمطالبة بالإعدام في حق قاتل بائع الماء 

نظم سكان بلدية البياضة وأهالي الضحية لزهر جغل الذي قتل غدرا بداية شهر رمضان بالقرب من منزله، وقفة سلمية أمام مقر مجلس قضاء الوادي.

ورفعوا خلالها شعارات تطالب بالقصاص وإعدام المتسببين في قتل الشاب لزهر بائع الماء.

تفاصيل الواقعة تعود إلى الأسبوع الأول من رمضان أين نشب شجار بينه وبين زميله في نفس المهنة أثناء بيعهما للمياه الصالحة للشرب، بسبب منطقة العمل وتوزيع المياه،

وانتهى الشجار وقتها بتدخل بعض المواطنين، لكن المجرم لم يهدأ له بال وقام رفقة شقيقيه بالتوجه نحو بيت الضحية، ونقله معهم بالقوة بواسطة سيارتهم الخاصة،

والإعتداء عليه بالضرب بواسطة قضبان حديدية، وتركه يسبح في بركة من الدماء، إلى أن قام عدد من المواطنين بنقله إلى المستشفى أين فارق الحياة،

وأعتبر أهل الضحية وسكان البياضة أن القيام بهذا الفعل الشنيع لا هو دليل تام على غياب الجانب الردعي، والمتمثل في بساطة الأحكام القضائية المقتصرة على السجن فقط في مثل هذه المواقف،

الأمر الذي جعل المجرمين يبادرون إلى القتل وبشكل منظم ومع سبق الإصرار والترصد، دون أي هوادة أو خوف، مما قد يترتب عليه الجرم الذي اقترفوه.

وناشدت عائلة الضحية السلطات العليا إلى التدخل وتحقيق مطلبهم في القصاص من قتل ولدهم الذي بلغ قبل وفاته بقليل سن 31 سنة وترك طفلة لم تبلغ من العمر سنة واحدة، حرمت غدرا من حنان والدها على غرار أقرانها.