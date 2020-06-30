الوادي.. 07 إصابات بفيروس كورونا في مصلحة العجز الكلوي بمستشفى بشير بن ناصر

دق مرضى القصور الكلوي بمصحة تصفية الكلى المتواجدة بمستشفي بشير بن ناصر والتابعة اداريا في التسيير للمؤسسة الإستشفائية العمومية بن عمر الجيلاني ناقوس الخطر بعد انتشار فيروس كورونا وسط المرضى، اين وصل إلى 07 حالات مؤكدة.

وقال فوزي علالي مدير المصالح الصحية بمستشفى بن عمر الجيلاني أن الفيروس انتشر أيضا في صفوف الممرضين والكادر الطبي الذي يشرف على عملية التصفية.

ومن جهتها ادارة المستشفى أدركت حجم الوضع وسارعت في فصل تام المصلحة الكلي عن عمليات التصفية بشكل نهائي، وسارعت الى تقليص عدد المرضى وتحويلهم لدى المصحات الخاصة لحمايتهم وتجنيبهم أي إصابة بالكوفيد 19.