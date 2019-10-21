الوادي : 15 سنة سجن نافذ لأم لستة أطفال قتلت جارتها

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الوادي ربة بيت في العقد الرابع من العمر ب15 سنة سجن نافذة بعد إدانتها بجريمة قتل جارتها.

تفاصيل الحادثة تعود إلى صيف سنة 2018 أين إهتز الشارع المحلي بولاية الوادي، على وقع جريمة قتل شنعاء راحت ضحيتها أم لثمانية أبناء ببلدية الرباح. الحادثة تعود إلى نشوب شجار بين الجارتين على خلفية شجار بين الأطفال الصغار أثناء لعبهم مع بعضهم البعض، لتمتد الشجار إلى الأمهات وصل إلى حد الإعتداء.

الجارة أم لستة أبناء بالدخول لمنزلها، وحمل خنجر في حركة لتخويف الضحية لكن وفي لحظات الغضب قامت بطعنها بسكين جعلتها تسبح في بركة من الدماء. في حين تدخل الجيران و تم نقل الضحية على جناح السرعة إلى الإستعجالات الطبية بالرباح ومن ثم الى الاستعجالات الطبية بـ الثامن ماي بعاصمة الولاية.

ورغم استنفار الكادر الطبي لانقاذ حياتها الا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بعمق الجراح.

ليتم مباشرة توقيف الجانية التي اكدت في أقوالها أن الضحية صفعتها على وجهها وأن السكين كان بيدها كونها خرجت مباشرة من المطبخ، بسبب سماع صراخ ابنها.

وفي لحظة غضب غرزت السكين في الضحية دون قصد، الأمر الذي ارتكز عليه دفاع المتهمة ما أسقط عنها تهمة سبق الاصرار والترصد، لتنطق هيئة المحكمة بالحكم سالف الذكر.

وعقبها مباشرة عرفت القاعة احتجاجات كبيرة لأهالي الضحية الذين لم يعجبهم الحكم، وتدخل أعوان الأمن الذين قاموا بإخراجهم من قاعة الجلسات.