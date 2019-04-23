الوادي: 18 شهر سجن نافذ لرجل اعمال بتهمة النصب والاحتيال على أرملة

أدانت محكمة الجنح لمجلس قضاء الوادي، رجل أعمال ب 18 شهر حبس نافذة و400 مليون سنتيم على جنحة النصب والاحتيال، وتبرءت المتهم الثاني السمسار في بيع وشراء العقارات بطريقة غير منظمة.

للضحية المتمثلة في أرملة قامت بشراء مسكن سنة2007 من المتهم الاول السمسار، والمسكن مستخرج في إطار إستفادة من البناء التساهمي، عملية الشراء تمت بعقد عرفي.

ليقوم رجل الاعمال بشراء المسكن واعطاء شيكات كضمان للسيدة وقام بمقايضة المسكن بسيارة فاخرة لشخص اخر ونفس الشخص قام ببيع المسكن لشخص ثالث في حين لم تستفد الارملة من أموالها.

المتهم صاحب المسكن صرح انه لم يتقاضي دينار في المسكن، بينما المتهم الثاني عبر أنه قام بإجراء عقد مبايعة بسيارة فخمة للمتهم الثاني.

المتهم الاول من المسبوقين قضائيا بقضايا اخلاقية ومعتاد بالنصب علي زبائنه كونه يلجأ الى العقار الغير شرعي و السيارات أيضا في عمليات البيع .

النيابة التمست حكم ثلاث سنوات للمتهمين وفي حين برئت المحكمة صاحب المسكن وأدانت المتهم الاول ب18 شهرا سجنا وتعويض بقيمة 400 مليون للضحية .