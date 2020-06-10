الوادي: 250 ألف قنطار بصل مهددة بالرمي بسبب إنهيار أسعارها

صحراء قاحلة ببلدية الطريفاوي، زينت بتحدي فلاحيين، وجعلوا منها أرضا معطاة تنتج كل أنواع الخضر والفواكه.

إنتاج وفير، ومردودية كبيرة للبصل الأحمر، الذي وصل إلى 500 قنطار في الهكتار الواحد، جعل سعره ينهار إلى ما دون 7 دج فقط.

وفرة وكساد في الإنتاج يقابله إنهيار في الأسعار، وهو ما يكبد الفلاحين خسائر وخيمة، وبات مصيره الرمي وازاحة بالجرفات.

سعر البصل بات لا يغطي تكاليف اليد العاملة، وأسواق لم تحوي هذا الكم الهائل من الانتاج، ليبقى الفلاح البسيط لوحدي يسجل الخسائر لتو الأخرين، والسلطات في دور المتفرج.

ومن جهتها المصالح الفلاحية، أكدت أن المساحات المزروعة تزايدت وصل اإلى مايفوق 750 هكتار، بما يفوق 250 ألف قنطار كحد أدنى.

وأرجع سالم بكاري رئيس مصلحة الانتاج الفلاحي، أن إنهيار الأسعار يرجع لتوسع المساحات المزروعة للبصل على حساب الثوم، بعد الخسائر الموسم الفارط.

بالإضافة الى دخول ولايات أخرى على خط الانتاج والمنافسة، إضافة لقانون العرض والطلب والركود الاقتصادي مع الجائحة.

ويبقى الانتاج وتحدي الفلاح للصحراء لوحده، وتوفير المنتوج للمستهلك، وتزويد الأسواق الوطنية بمثل هذه المواد الاستهلاكية، مرهون بمرافقة حقيقية للسلطات لحمايته وتطويره لتوازن بين القدرة الشرائية وحماية الفلاح.