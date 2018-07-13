الوادي: 260 عائلة بحي المجمع الريفي تغرق في غياب أبسط ضرويات الحياة

يعيش المستفيدون من السكن الريفي مجمع ببلدية كوينين، خارج اطار الحياة،

للانعدام كل الشبكات الضرورية للحياة بدأءا من الماء ووصولا للكهرباء والطرقات وشبكات الصرف الصحي وحتى الغاز.

واقع لازم السكان منذ 2014 ولم تحرك له السلطات المعنية أي ساكن، أين قام المستفيدون بشق المسالك من أجل انجاز قبور الحياة على حد قولهم.

في انتظار الوعود والدراسات التي لم يرونها الا في الاوراق.

سكان الحي لم يجدوا ملاذا للسكن فاغلبهم يزود منازله بخزانات للمياه تزيد من معاناتهم ومد كوابل الموت للعيش في سكنات،

والتي لم تقاوم ارتفاع دراجات الحرارة .كما تزحف الرمال وتحتل كل المسالك التي انجزت من قبلهم ببقايا الحجارة والاوساخ

ورغم كل المراسلات التي وجهت لكل السلطات لانهاء معاناة 260 عائلة الا انها قوبلت بادارة الظهر

وهو ما اجبر الكثير منهم الكراء داخل التجمعات السكانية التي تحتوي هذه الضرويات الى ان تعرف مشاكلهم الحلول.