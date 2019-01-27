الوادي.. 3 جرحى في حادث مرور ثاني بين المغير وأم الطيور

خلف حادث مرور مروع بين شاحنة ومركبة عبر الطريق الوطني رقم 03 بين المغير وبلدية ام الطيور بولاية الوادي .

ثلاثة جرحى متفاوتي الخطورة اين تدخلت اعوان الحماية المدنية لنقل الضحايا الى الاستعاجالات الطبية بالمغير وتقديم الاسعافات اللازمة.

وهو الحادث الثاني في اقل من ساعتين بذات المحور الموروري الذي بات طريق الموت نظرا لوضعية الطريق الكارثية.

وضيف والتموجات والحفر وعلو الحواف، وكثرة الحركة المرورية خاصة ان الطريق يربط بين ولايات الشمال بحاسي مسعود.

وتكثر بيه الشاحنات المقطورة التي تحمل معدات الخاصة باستخراج النفط. وفتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.