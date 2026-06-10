الوادي.. 3 سنوات حبسا نافذا لمتورط في تسريب موضوع البكالوريا

أصدرت محكمة الوادي، اليوم الأربعاء، حكما يقضي بإدانة شخص متورط في تسريب موضوع امتحان شهادة البكالوريا، وذلك في إطار مكافحة الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات.

وأوضح بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي، أنه وعملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، تم تلقي إخطار من الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، يفيد برصد قيام المدعو (هـ.أ) بنشر موضوع مادة اللغة العربية لشهادة البكالوريا دورة جوان 2026 شعبة آداب وفلسفة، باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

وأضاف البيان أنه بتاريخ 10 جوان 2026، تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية، حيث تمت متابعته بجنحة تسريب مواضيع الامتحان النهائي للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، طبقا للمواد 253 مكرر 06 و253 مكرر 07 من قانون العقوبات، مع إحالة الملف على محكمة الجنح وفقا لإجراءات المثول الفوري.

وبذات التاريخ، أصدرت المحكمة حكما بإدانة المتهم ومعاقبته بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500.000 دج، مع الأمر بإيداعه الحبس في الجلسة، ومصادرة الهاتف النقال المستعمل في عملية تسريب موضوع الامتحان