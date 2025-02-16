الوادي: 34 طالبة بجامعة حمه لخضر يختمن حفظ كتاب الله

تميّزت 34 طالبة المقيمات في الإقامات الجامعية بجامعة حمة لخضر الوادي بحفظ كتاب الله عز وجل .

وفي أجواء إيمانية مليئة بقداسة كتاب الله وأياته تشرفت جامعة الشهيد حمه لخضر وخدماتها الجامعية بإقامة حفل على شرف الطالبات. اللواتي ختمن كتاب الله وكرمن بعمرة إلى البقاع المقدسة، وأقيم الحفل بالإقامة الجامعية حدا صالح.

وعبر عمر فرحاتي مدير جامعة الوادي، عن فخره وإعتزازه بهن، حيث أكد أن حفظ القرآن الكريم يعد إنجازًا عظيمًا. يظهر إلتزامهن بالقيم الفاضلة وإرادتهن القوية. وأن ما تقمن به من جهد لحفظ كتاب الله هو تاج فوق رؤوسنا وان تكريمهن شرف للجميع .

وأكد المدير في سياق ذي صلة، أن الجامعة كأسرة عملها متكامل علما ومعرفة وقيما. ويعكس هذا الإنجاز تظافر الجهود من خدمات جامعية وإقامات وأولياء في الدفع بالطالبات. للحصول على هذا التاج العظيم خاصة مع اقتراب الشهر الفضيل.

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