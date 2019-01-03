الوادي: 40 عارضا في صالون البناء والأشغال العمومية

افتتحت اليوم الخميس فعاليات الطبعة الأولى لصالون البناء والأشغال العمومية، بالقاعة المتعددة الرياضات بحي “تكسبت” بالوادي.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، تنظم الصالون شركة “بوكس إكسبو” للمعارض والصالونات من 3 إلى 6 جانفي الجاري.

تظم هذه التظاهرة التي جاءت تحت شعار “مستقبل إقتصادنا بسواعد مؤسساتنا”، متعاملون ومؤسسات إنجاز محلية ووطنية مختصة في مجالات البناء والأشغال العمومية والكهرباء.

بالإضافة إلى عدد من الصناعيين لمنتوجات في مجالات النجارة، ووسائل ومعدات التزيين والتجهيز والفضاء الأخضر وتسيير النفايات.

كما يشهد هذا الصالون مشاركة عديد المتعاملين الإقتصاديين لشركات أجنبية بالجزائر.

وتصدرت أجنحة هذا الصالون المواد الأولية والمعدات والآليات، التي تستخدم في مجالي البناء والأشغال العمومية والكهرباء.

ويعد هذا الفضاء الاقتصادي، فرصة لإبراز مؤهلات الاستثمار للمؤسسات بقطاعي البناء والأشغال العمومية .

بالإضافة إلى إبراز احتياجات وانشغالات العاملين في سوق الاستثمار في هذه المجالات، وتبادل الخبرات بخصوص الإنتاج والتصدير.