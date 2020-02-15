الوادي: 40 عملية لزراعة القوقعة وإزالة الأورام للأطفال في الملتقى الدولي

إحتضنت ولاية الوادي على مدار ثلاثة أيام كاملة الملتقى الدولي الواقعي في اختصاص الاذن بحضور خبراء عالميين من ازيد من7 دول مشاركة على غرار ألمانيا، مصر، الجزائر، تونس، فرنسا، المغرب، لبنان، والاردن.

الملتقى ركز على التاطير والتكوين الميداني للاطباء الاختصاصيين في المجال اين اجريت أزيد من 40 عملية جراحية معقدة في زراعة القوقعة و وازالة اورام بالجمجمة.

وتم خلالها استعمال نقل المباشر بأحدث التقنيات أين وقف ما يفوق من 500 طبيب مختص للانف والحنجرة والاذن على مشاهدة حية لعمليات واقعية من طرف خبراء عالميين يتم فيها شرح كل الخطوات والطرق الحديثة في الجراحة.

بالمقابل وعلى هامش الملتقى العالمي تم تكوين ازيد 250طبيب عام العاملين في الاستعجالات الطبية في 48 ولاية من اجل مواكبة التكفل الصحي في هذا الاختصاص الحساس.

وركز خبراء على ضرورة تكوين الارطوفونيين من اجل التعامل ومسايرة مراحل العلاج لتحدي عدم النطق لدى المرضى خاصة الأطفال الصغار وهو ضرورة ماسة للتكفل بالمرضى بعد العمليات للوصول لنتائج إيجابية.