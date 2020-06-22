الوادي..5جرحى في إصطدام بين سيارة اسعاف وشاحنة

أصيب 5 أشخاص اليوم الإثنين، بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 16 الرابط بين الوادي وتبسة.

وحسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية، فإن هذا الحادث وقع بين منطقة المخاليع و قرية الدويلات بلدية بن قشة الحدودية.

ونجم الحادث عن تصادم بين سيارة إسعاف وشاحنة لنقل البضائع كانت محملة بمخلفات حيوانية.

كما خلف الحادث خمسة جرحى تتراوح أعمارهم من 09 الى 40 سنة، اختلفت خطورة الاصابات من ضحية الى اخر.

هذا وقد تم إسعاف المصابين من قبل اعوان الحماية المدنية لوحدة الطالب العربي في عين المكان، ومن ثم نقلهم للاستعجالات الطبية لتلقي العلاج اللازم.

ومن جهتها، فتحت عناصر الدرك تحقيقا معمقا لمعرفة أسباب وتفاصيل الحادث.