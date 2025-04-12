الوادي.. 5 جرحى في إنحراف مركبة بحساني عبد الكريم
بقلم عبد العالي رحومة
تدخل أعوان الحماية المدنية لوحدة الدبيلة في حادث مرور يمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع” هيونداي كريطا ” على مستوى الطريق الوطني رقم16 عند مفترق الطرق الواد كوينين (منعرج الشمس) بلدية حساني عبد الكريم دائرة الدبيلة.
وخلف اصابة 5 أشخاص ذكور تتراوح اعمارعم بين 20و 30 سنة تم اسعافهم في عين المكان وإجلائهم من طرفنا الى استعجالات الدبيلة.
وفتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقات معمقة لمعرفة اسباب وتفاصيل الحادث.
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