 الوادي: 6 جرحى في حادث اصطدام تسلسلي لـ 3 سيارات بـ قمار 

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الوادي صباح اليوم والممثلة في الوحدة الثانوية بقمار إثر حادث مرور خطير على مستوى الطريق الاجتنابي المزدوج الرابط بين بلديتي قمار وتغزوت.

تمثل الحادث في إصطدام تسلسلي لـ 3 سيارات من نوع “هيونداي كريتا” و “تويوتا ياريس” واخرى نفعية ذات قمرتين من نوع “دي اف اسك” ذات قمرتين.

وخلف الحادث 6 مصابين تعرضوا لإصابات خفيفة تم إسعافهم في عين المكان وإجلائهم من طرفنا للمستشفى.