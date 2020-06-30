الوادي.. 6 جرحى في حادث مرور بحاسي خليفة

خلف حادث مرور يتمثل في اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة ذات مقطورة 06 ضحايا بإصابات متفاوتة الخطورة على مستوى الطريق البلدي الرابط بين حي الهمايسة وحي الصحين ببلدية حاسي خليفة.

أين تدخل أعوان الحماية المدنية لوحدة حاسي خليفة لتقديم الاسعافات الأولية وتحويل المصابين للاستعجالات الطبية بحاسي خليفة.

فيما فتحت عناصر الدرك الوطني تحقيق معمق لمعرفة اسباب الحادث وتفاصيله، ويعد هذا الطريق خطرا نظرا لكثرة المنعرجات، وضيق رغم انه يعد شريان حقيقي للفلاحة وكذا يختصر المسافة بين بلدية حاسي خليفة وكذا بلدية الطريفاوي.