الوادي.. 7سنوات لشخصين بتهمة المضاربة في مادة الحليب

ادانت محكمة الدبيلة بولاية الوادي، في جلسة مثول فوري شخصين “ق ل” و “ع ف” بتهمة جنحة المضاربة الغير المشروعة في قضيتين متفرقين في مادة الحليب الأكياس المدعم والتي يعد مواد أساسية وواسعة الاستهلاك.

وطبقا لمواد 02،12،13 من القانون 15/21المتعلق بالمضاربة الغير مشروعة. وعقابا لهما الحكم عليه بـ7 سنوات حبسا، منها خمس سنوات حبس نافذة.

وسنتين حبس موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بمليون دينار جزائري، مع الأمر بالإيداع في الجلسة ومصادر المحجوزات.