الوادي.. 7 سنوات سجنا نافذا لصانع ”زلابية” للمضاربة في مادة الزيت

ادانت محكمة الدبيلة بولاية الوادي، في جلسة مثول فوري شخص “خ. ت” صاحب محل لصناعة الحلويات التقليدية “الزلابية” عن جنحة المضاربة الغير المشروعة في مادة زيت المائدة المدعم.

والتي تعد من المواد الأساسية وواسعة الاستهلاك، حسب ما جاء في بيان محكمة الدبيلة.

وطبقا لمواد 02،12،13 من القانون 1 5/21المتعلق بالمضاربة الغير مشروعة، اصدرت محكمة الدبيلة حكم بـ 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري مع الأمر بالإيداع في الجلسة ومصادرة المحجوزات.

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