الوادي: الدرك يفكك شبكة تهريب ويحجز أزيد من 300الف قرص مهلوس

تمكنت فرصة الابحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي من تفكيك شبكة إجرامية. مختصة في تهريب نقل وبيع مؤثرات العقلية على مستوى المنطقة الحدودية.

أين استغلوا معلومات تم من خلالها وضع مخطط سري لتوقيف المركبة كانت محملة بكميات ضخمة من المهلوسات. أين تم توقيف عناصر الشبكة المكونين من ثلاثة أفراد وحجز 300الف قرص مهلوس.

وبعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية سيتم تقديمهم المتورطين لوكيل الجمهورية محل الاختصاص.

طالع أيضا: أفارقة يتنكرون بالحجاب و تهريب “الماكياج” لتهريب البشر والكوكايين

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر. بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا من معالجة قضية نوعية كان أبطالها أفارقة رفقة جزائريين.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن القضية تتمثل في الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة من نوع الهرويين والكوكايين. كما تتكون الشبكة من 13 مشتبه فيه. ثلاث منهم من جنسية جزائرية و 10 من جنسية أجنبية تتراوح أعمارهم مابين 20 و 45سنة.

وأضاف البيان، أن التحريات بيّنت أن الشبكة كانت تقوم بتهريب الأشخاص عن طريق التمويه بلباس نسوي مع وضع مساحيق تجميل. حيث يقومون بإخفاء وتمرير مادتي الكوكايين. عن طريق ابتلاعها في شكل كبسولات ليتم بعدها استخراجها عن طريق الفضلات تم مزجها بمواد صيدلانية وترويجها في الوسط الحضري بما يعرف بمادة “الشوشنا”.

وتتكون هذه الشبكة من 14 مشتبه فيه، أربعة منهم من جنسية جزائرية و10 أخرين من جنسية أجنبية تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 45 سنة. حيث وبعد عرض المشتبه فيهم على الطاقم الطبي بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا. بينت الفحوصات وجود أجسام غريبة داخل أحشائهم ليتم إستخراجها من قبل ذات المصالح.

وأسفرت العملية عن ضبط وحجز 780 غ من الهيرويين، 670غ من الكوكايين، 50غ من القنب الهندي، سيارتين ،13 هاتف نقال ،مبلغ مالي يقدر بـ 86000 دينار جزائري و 100 أورو. مواد صيدلانية ومعدات تستعمل في المزج التحضير للمخدرات.

وقامت ذات المصالح بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية بتقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا. عن تهمة جناية استيراد المخدرات والاتجار بها بطريقة غير مشروعة. التهريب مع الإتجار بالبشر. وتهريب مهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة، إيواء ونقل مهاجرين غير شرعيين.