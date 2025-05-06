الوادي.. تفكيك شبكة مختصة في السطو على المحلات التجارية والمساكن

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث بالوادي من تفكيك نشاط شبكة إجرامية تنشط في مجال السطو على المحالات التجارية والمساكن.

وحسب بيانٍ للمصالح ذاتها، فإن الشبكة تتكون من 4 أفراد بين العقدين الثاني والثالث من عمرهما.

وأضاف البيان أن المتورطين قاموا بالسطو على محلين تجاريين ومسكن.

ومكّنت العملية من استرجاع عدد من المسروقات، فيما تم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية عن جرم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة السرقة المقترنة بظرف الليل، التعدد والتسلق والعنف.