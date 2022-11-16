الوادي: حجز 8 ملايين أوراق نقدية من العملة الأجنبية مزورة متداولة

تمكن عناصر الفرقة الإقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي، من توقيف شخص يقوم بترويج أوراق نقدية مزورة لعملة أجنبية من فئة 20 دينار تونسي.

تفاصيل العملية جاءت استغلالا لمعلومات عن تداول أوراق نقدية أجنبية مزورة من فئة 20 دينار تونسي، و بعد إستصدار إذن بالتفتيش بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم حجز 407 ورقة نقدية كانت مخبأة بإحكام.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة.