الوادي: وفاة شخص في حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة بالمقرن

تدخلت مصالح الحمايةالمدنية لولاية الوادي، ممثلة في الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالمقرن، من أجل حادث مرور مميت، عند الحجر الكيلومتري 35، باتجاه الفيض.

وتمثل الحادث في اصطدام مباشر وعنيف بين سيارة من نوع أكسنت وشاحنة من نوع k 66 محمّلة بالبطاطا.

وخلّف الحادث حالة وفاة شخص في عين المكان يبلغ من العمر 38 سنة. تم إخراجه بعد عملية القطع والتفكيك ونقله للمستشفى من طرف مصالح الحماية المدنية.