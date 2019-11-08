الوادي.. BRI تُوقف بارون وشريكه وتحجز أزيد من 13 كلغ “زطلة”

تمكن عـناصر فرقة البحث و التحري بأمن ولاية الوادي، في عملية نوعية من الإطاحة بمجرمين خطيرين ينشطان في نقل وبيع المخدرات .

أين تم رصد تحركات شخصين محل شبهة من المحتمل أن ينشطان في نقل و بيع المخدرات عبر كامل إقليم الولاية.

ليتم إعداد خطة أمنية محكمة تمكن على إثرها من الإطاحة بشابين في العقد الثالث من العمر، و حجز كمية تفوق 13 كيلوغرام من الكيف المعالج.

إلى جانب حجز مركبة كانت تستعمل في نقل وبيع هذه السموم، بالإضافة إلى ثلاثة هواتف نقالة كان يستعملها المجرمان في مكالماتهم.

وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعـداد ملف جزائي للمشتبه فيهما، وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.