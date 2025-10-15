الوادي: إحباط نقل وتهريب 6683 قرصًا مهلوسًا

تمكن عناصر الدرك الوطني بولاية الوادي من إحباط عملية نقل وتهريب كمية من المؤثرات العقلية.

وذلك عقب توقيف مركبة على مستوى الطريق الوطني رقم 48 في حاجز أمني. وبعد عملية التفتيش، تم اكتشاف وجود كمية من المؤثرات العقلية مخبأة بإحكام داخل المركبة.

وأسفرت هذه العملية عن حجز 6683 قرصًا مهلوسًا، إضافة إلى مركبة، وتوقيف شخصين.

وبعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية، تم تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

