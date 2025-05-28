الوادي.. الإطاحة بشبكتين تقومان بالمضاربة في مركبات “فيات دوبلو”

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالوادي من وضع حد لشبكتين إجراميتين تقومان بالمضاربة في المركبات من نوع فيات دوبلو “سياحية ونفعية”.

العملية أسفرت عن توقيف 11 شخصا وحجز 4 مركبات مع ملفاتها الإدارية بولاية الوادي.

وتعود وقائع القضيتين إلى تحقيقات منجزة من طرف أفراد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالوادي وأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرباح.

وبعد مراقبة حركة دخول وخروج المركبات إلى السوق الأسبوعية للسيارات، تم رصد شبكتين لأصحاب المركبات المصنعة محلياً من نوع فيات “دوبلو بانوراما” وفيات “دوبلو التجارية”. وذلك بعرضها للبيع بأثمان باهظة للحصول على أكبر هامش ربح.

وتبيّن أن العداد الكيلومتري للمركبات متوقف في مسافات قصيرة، وتم تداولها للبيع عبر عدة أشخاص في مدة زمنية قصيرة، ما يوحي ويجزم بتورطهم في قضية المضاربة.

ليتم توقيف المشتبه فيهم واقتيادهم لمقر المصلحة والفرقة لمواصلة التحقيق. حيث تم إنجاز ملف قضائي للقضيتين قبل تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.