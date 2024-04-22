الوادي: الزاوية التيجانية تشرف على زواج جماعي لـ 22 عريسا بتغزوت

أشرف الخليفة الشيخ سيدي محمد العيد التجاني التماسيني على العرس الجماعي الذي نظمته زاوية سيدي أحمد بن سليمان التجاني الرابحي بتغزوت. وتم عقد قران 22عريسا وسط مئات الحاضرين وسكان المنطقة .

وهذه المبادرة تندرج في اطار لم الشمل والتكافل الاجتماعي بين أفراد ال وتسيير و تسهيل الزواج وتكاليفه وتحصين الشباب .

أين تم إقامة وليمة مشتركة ودعم للعرسان ساهمت فيها الخيريين من رجال المال والمحسنين .

فيما أثار المساهمين دعوة للاقامة عرس ولائي يضم مئات للعرسان ليكون نموذجا و دعما لكل الشباب في اكمال نصف دينهم وانطلاقة حقيقة لتقليل من تكاليف الزواج التي اثقل كاهل الجميع .