الوادي.. العثور على الطفلة المفقودة متوفاة داخل مزرعة

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية الوادي، اليوم الجمعة، من العثور على الطفلة المبحوث عنها، متوفاة، داخل مزرعة محادية لمقر سكن عائلتها، بقرية الكتف بلدية ودائرة أميه ونسة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، تمت العملية، على إثر نداء هاتفي تلقته مصالح الحماية المدنية لولاية الوادي، مساء البارحة مفاده إختفاء طفلة تبلغ من العمر 03 سنوات.

ليتم تحت إشراف مدير الحمايةالمدنية لولاية الوادي، المقدم لرباس أرزقي. إسداء أوامر بالتدخل الفوري في عملية بحث وتمشيط واسعة النطاق.

وتم العثور على الطفلة، بعد زوال اليوم الجمعة، متوفية بعين المكان. داخل مزرعة محادية لمقر سكناهم بقرية الكتف بلدية ودائرة أميه ونسة.

وتدخل في هذه العملية، رئيس وحدة أميه ونسة للحماية المدنية، و7 رقباء، و30 عون. كما تم تسخير حافلة، وسيارتي إسعاف.