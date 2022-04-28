الوادي: العثور عن الطفل التائه في الصحراء دوار الماء سليما معاف

تم العثور عن الطفل البراءة في صحة جيدة بعد أن تم ايجاه من قبل أحد الرعاة ليلة الامس وتم التكفل به ورعايته.

الطفل الذي لم يتجاوز الأربعة سنوات والذي تاه في الصحراء أميه الشيخ ببلدية دوار الماء الحدودية المتاخمة على الشريط الشرقي مع دولة الجوار. في هبة شعبية وأمنية التي تم تسخير ها من أجل البحث عن الطفل سعدالدين بن دويم لذي لم يتجاوز الرابعة من عمره.

وصعبت مهمة البحث الرياح القوية التي شهدتها المنطقة والتي اخفت الآثار كليا. وشكل الحادثة حالة من التضامن مع العائلة. للإشارة فإن اللجنة الامنية تنقل لعين المكان للوقوف عن عملية البحث ومواساة الاهل والابوين.

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