الوادي: العثور عن الطفل التائه في الصحراء دوار الماء سليما معاف
تم العثور عن الطفل البراءة في صحة جيدة بعد أن تم ايجاه من قبل أحد الرعاة ليلة الامس وتم التكفل به ورعايته.
الطفل الذي لم يتجاوز الأربعة سنوات والذي تاه في الصحراء أميه الشيخ ببلدية دوار الماء الحدودية المتاخمة على الشريط الشرقي مع دولة الجوار. في هبة شعبية وأمنية التي تم تسخير ها من أجل البحث عن الطفل سعدالدين بن دويم لذي لم يتجاوز الرابعة من عمره.
وصعبت مهمة البحث الرياح القوية التي شهدتها المنطقة والتي اخفت الآثار كليا. وشكل الحادثة حالة من التضامن مع العائلة. للإشارة فإن اللجنة الامنية تنقل لعين المكان للوقوف عن عملية البحث ومواساة الاهل والابوين.
طالع ايضا: الوادي: إختفاء طفل 4 سنوات بقرية اميه الشيخ بدوار الماء الحدودية
اختفى طفل صاحب الأربع سنوات عن الأنظار منذ البارحة مباشرة بعد صلاة المغرب، بقرية اميه الشيخ بلدية دوار الماء الحدودية، بولاية الوادي.
أين أعلنت حالة استنفار شعبي بالبحث عنه، إلا أن الرياح حالت دون ذلك لإخفاء الأثر، وعدم تمكن خبراء الأثر في ذلك.
هذا وتدخلت قوات الجيش الشعبي الوطني والدرك والحماية ومشاركة واسعة شعبية، أين تم تسخير كل الإمكانيات للبحث عن الطفل.
طالع أيضا:
الوادي: وفاة شخص في حادث مرور
كما لقي شخض حتفه في حادث مرور وقع اليوم الجمعة، بالطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي الوادي و ورقلة ببلدية أمية ونسة.
وحسب ما أفادت به صفحة “طريقي”، فإن الحادث المميت وقع بالطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي الوادي و ورقلة.بالضبط على مستوى بلدية أمية ونسة، حيث أسفر الحادث عن وفاة شخص واحد.
هذا ولاتزال أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأمية ونسة في عين المكان للقيام بالإجراءات اللازمة.
طالع أيضا:
الوادي: قتيل و4 جرحى في حادث بالطريق الوطني 48 في الحمراية
كما خلف حادث مرور مروع في حدود الساعة 20 و 08د بالطريق الوطني رقم 48 بشقة المار ببلدية الحمراية، قتيل متوفي في عين المكان، و4جرحى متفاوتي الخطورة.الحادث تمثل في إصطدام بين مركبة سياحية تعمل نقل حضري ومركبة نفعية رونو ماستر.
أين تم تدخل اعوان الحماية المدنية لنقل الجثة وتقديم الاسعافات اللازمة للمصابين ونقل على جناح السرعة للاستعجالات الطبية. فيما فتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقات معمقا لمعرفة تفاصيل واسباب الحادث المميت.