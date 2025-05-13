الوادي.. تفكيك شبكة لتهريب المؤثرات العقلية وحجز أزيد من 14 ألف قرص

تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك بالوادي، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالوادي، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلة، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة تقدَّر بـ 14.885 قرصًا من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وتم ذلك إثر تفتيش شاحنة لنقل الخضر محملة بالبطاطا. أسفرت العملية عن ضبط الأقراص المهربة، التي كانت مخفية بإحكام داخل المركبة.

كما تم حجز الشاحنة وتوقيف المشتبه فيه الذي أحيل على الجهات القضائية المختصة لمتابعة التحقيقات. واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.