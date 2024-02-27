الوادي: توقيف ثلاثة تونسيين وحجز مواد غذائية مدعمة مهربة

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي خليفة في الوادي من توقيف ثلاثة أشخاص من جنسية تونسية، وحجز ثلاث مركبات ومواد غذائية معتبرة مدعمة.

العملية تمت أثناء تفتيش عادي حيث تبين ان المركبات تحمل مواد غذائية مدعمة في طريقها للحدود يتم حجزها وقدرت قيمتها ب 173760دج.

وعلى إثر ذلك قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي خليفة بفتح تحقيق في القضية. وتقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا مع تسليم المحجوزات القابض الجمارك بالطالب العربي.