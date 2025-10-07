الوادي.. توقيف شبكة الاتجار بالمهلوسات و حجز 5 آلاف قرص

تمكنت الفرق العملياتية بأمن ولاية الوادي، في عمليتين متفرقتين، من حجز أزيد من 5 آلاف كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغالين 300 ملغ، وتوقيف 4 أشخاص.

العملية الأولى باشرتها عناصر فرقة البحث والتدخل الـ BRI، بعد استغلال معلومات مفادها وجود شخص بحوزته كمية معتبرة من المؤثرات العقلية مخبأة بحقيبة رياضية. وذلك على مستوى إحدى المقاهي بعاصمة الولاية، كان بصدد نقلها إلى ولاية شمالية للوطن عبر تنقله عن طريق وسائل نقل جماعية للمسافرين، ليتم توقيفه وحجز 2580 كبسولة من المؤثرات العقلية.

أما العملية الثانية فقامت بها فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة المقرن، في عملية منفصلة، أفضت إلى الإطاحة بشبكة إجرامية مكونة من 3 أفراد كانوا بصدد نقل كمية ثانية من المؤثرات كانت مموّهة بإحكام داخل خزان وقود سيارة سياحية قدرت بـ 2500 كبسولة من المؤثرات العقلية، مع توقيف أفراد الشبكة.

العمليّتان مكّنتا من:

- حجز 5080 كبسولة من المؤثرات العقلية من نزع بريغبالين 300 ملغ.

– توقيف 4 أشخاص.

– حجز سيارة سياحية.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الوادي.