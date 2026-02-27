الوادي.. سوناطراك تساهم في نقل مريضة جوا بعد فترة علاجها

أشرفت المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأم والطفل بن ناصر بشير بالوادي على عملية إحالة إنسانية لإحدى المريضات، بعد استكمال فترة علاجها.

وجاءت تنفيذًا لتعليمات الوزارة الوصية وتوجيهات السلطات الولائية، وتحت إشراف مدير الصحة لولاية الوادي وإدارة المؤسسة.

وجرت العملية بالتنسيق مع شركة سوناطراك التي سخّرت طائرة خاصة عبر مطار قمار الدولي نحو ولاية جانت، ضمانًا لاستمرارية المتابعة الطبية بالقرب من عائلتها.