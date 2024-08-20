الوادي: قتيل وجريحان في حادث إصطدام بين سيارتين

لقي شخص حتفه فيما أصيب إثنين أخرين اليوم إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 ببلدية ودائرة حاسي خليفة ولاية الوادي.

وتدخلت ذات المصالح والممثلة في الوحدة الثانوية للحماية المدنية بحاسي خليفة في حدود الساعة 17:58 على بالقرب من قرية بوقصيصيعة من أجل حادث في إصطدام سيارتين الاولى سياحية من نوع “كونغو” والاخرى نفعية من نوع “د اف ام”.

وخلف الحادث وفاة شخص في عين المكان عمره 38 سنة وجريحين .