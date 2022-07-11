الوادي كارثة.. حجز مصاحف تحتوي ألوان المثليين

تحركت كل الجهات الأمنية في تحقيق موسعة أوانتشار كبير للكتب للقرآن الكريم تحمل الوان المثليين تباع في جل المكتبات الولاية.

وحجزت عناصر الدرك الوطني مئات الكتب معروضة للبيع مستغلين الظرف العشرة الأخيرة لذي الحجة إضافة إلى نهاية السنة الدراسية التي يتم فيها تكريم واسع خاصة للتلاميذ المدارس والجامعات.

وفتحت الجهات الأمنية تحقيقات حول وصول هذه الكتب المكتبات ومن المسؤول حول انتشارها والأهداف من وراءها لغزوها المنازل والمساجد.

ودعت فعاليات المجتمع المدني ضرورة التدخل العاجل وردع هكذا ممارسات والتبليغ عليها عن أماكن بيعها كما دعت التجار للتنبيه لمثل هذا كتب.