الوادي.. 18 شهراً حبساً لمتهمة نشرت أجوبة اللغة العربية الخاصة بـ “الباك”

أصدرت محكمة الوادي حكماً بإدانة امرأة (ب،م) بـ18 شهراً حبساً، منها 6 أشهر موقوفة التنفيذ، لقيامها بنشر أجوبة موضوع مادة اللغة العربية الخاصة بامتحان شهادة البكالوريا.

ووفقاً لبيان صادر عن وكيل الجمهورية لمحكمة الوادي، وعملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، فإنه “في إطار تأمين امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2025 تم بتاريخ 15 جوان 2025 توقيف المدعوة (ب م) لاشتباهها بنشر أجوبة موضوع امتحان شهادة البكالوريا لمادة اللغة العربية عبر موقع للتواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان أنه بتاريخ اليوم (16 جوان 2025) تم تقديم المشتبه فيها أمام نيابة الجمهورية، وتمت متابعتها بموجب إجراءات المثول الفوري، وبعد المحاكمة أصدرت المحكمة حكماً يقضي بإدانتها وعقابها بثمانية عشر (18) شهرا حبسا منها ستة (06) أشهر موقوفة التنفيذ و100 ألف دينار غرامة نافذة، مع إصدار أمر إيداع ضدها في الجلسة.

وأشار المصدرذاته إلى أن التحقيق ما زال متواصلا لتحديد وتوقيف باقي المشتبه فيهم في نشر موضوع السؤال عبر موقع التواصل الاجتماعي.