الواردات النفطية الصينية من السعودية تنخفض بـ 1.6 بالمائة شهر مارس

إنخفضت واردات الصين النفطية من السعودية بنسبة 1.6 بالمائة خلال شهر مارس المنصرم.

أظهرت، اليوم الأحد حسابات أجرتها وكالة رويترز من واقع بيانات الجمارك، أن واردات الصين النفطية من السعودية تراجعت بـ 1.6 بالمئة في مارس.

في الحين سجلت مشتريات الصين من روسيا ارتفاعا بنسبة 31 بالمئة.

وزادت واردات الصين من الخام 4.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 9.68 مليون برميل يوميا.

رغم انخفاض الطلب المحلي على الوقود وخفض معدلات التكرير بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.

وأفادت بيانات الإدارة العامة للجمارك أن الشحنات من السعودية بلغت 7.21 مليون طن بما يعادل 1.7 مليون برميل يوميا.