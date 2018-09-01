الوافدان الجديدان على “الخضر” يحصدان الإشادة بفرنسا

تحصل الوافدان الجديدان على صفوف المنتخب الوطني، فريد بولاية وأليكسندر أوكيدجة، على إشادة الإعلام الفرنسي بعد إنطلاقتهما المميزة مع “ميتز”.

وأشارت جريدة “ليكيب” في تقرير مُطول لها، اليوم السبت، بأن إدارة فريق منطقة “الألزاس” عقدت صفقة مُربحة كُليا، بإستقدامها للحارس.

كما لم تُفوت الصحيفة الفُرصة، للتأكيد على أن “محرز الجديد” إسترجع مُستواه، بعدما تخلص من شبح الإصابات التي لاحقته لسنوات.

يُشار بأن الثنائي تحصل على ثقة الناخب الجديد، جمال بلماضي، والذي إستدعاهما لتمثيل الجزائر لأول مرة، خلال الخرجة أمام “غامبيا”.