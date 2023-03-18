الوافد الجديد لـ “الخضر” يتعرّض لإصابة

تلقى الوافد الجديد للمنتخب الوطني الجزائري فارس شعيبي إلى إصابة على مستوى الأرجل في مباراة فريقه تولوز، اليوم السبت.

و استبدل فارس شعيبي من قبل مدربه في الدقيقة 79 من عمر الشوط الثاني. أين حمل على الأكتاف من قبل المسؤولين عن الطاقم الطبي لتولوز خلال مواجهة ليل في الجولة 28 من الدوري الفرنسي.

كما يبدو أن الإصابة عبارة عن شدّ عضلي.

ويتواجد شعيبي في تشكيلة المنتخب الوطني التي اعلن عنها الناخب الوطني جمال بلماضي تحسبا لمواجهتي النيجر بملعب نيلسون مانديلا بالجزائر وتونس.

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