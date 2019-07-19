الوافد الجديد للخضر.. الوحيد الذي تذكر “كرمالي”!

أكد الوافد الجديد للخضر “أندي دولور” وكالعادة تعلقه بكل شيء يتعلق بالجزائر، رغم أنه لا يلعب لها سوى منذ أسابيع.

وإستحضر نجم “مونبوليي” الفرنسي أسطورة كرة القدم الجزائرية “عبد الحميد كرمالي”، مُهندس النجمة الوحيدة للمنتخب الوطني على مر تاريخه الكروي.

وغرّد صاحب الـ27 عاما من على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بالتالي :”تاريخ رجل كبير، عبد الحميد كرمالي”.

ويُظهر “الغجري” ومنذ أول يوم له مع أشبال جمال بلماضي بأن جزائري قلبا وقالبا، رغم تربيته الفرنسية منذ نعومة أظافره.

ويبقى اللافت للأنظار بأن “دولور” يبقى اللاعب الوحيد الذي تذكر إبن سطيف، في وقت كان من المُفترض أن يذكره الجميع.