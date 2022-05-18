الوافد الجديد للخضر في أسطر !

يُعتبر الوافد الجديد للمُنتخب الوطني الجزائري، مهدي بوجمعة، من مواليد 07 أفريل 1998 بسيرجي الفرنسية.

اللاعب الناشط في فريق هاتاي سبور في الدوري التركي الممتاز من أبوين جزائريين، ويلعب في مركز وسط ميدان دفاعي.

كما تبلغ قيمته السوقية في موقع “ترانسفار ماركات” 1.5 مليون يورو خاصة في ظل تألقه هذا الموسم.

وتقمص بوجمعة سابقا ألوان كل من نادي لافال و كويفيلي و نادي غانغون.

كما لعب بوجمعة هذا الموسم 29 مباراة مع فريقه هاتاي سبور بمعدل 1709 دقيقة في جميع المسابقات، ولم يُسجل ولم يُقدم أي تمريرة حاسمة.