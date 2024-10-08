الوافد الجديد للخضر مازة يعرف نفسه للجمهور الجزائري

قدّم الوافد الجديد في صفوف المنتخب الوطني، ولاعب نادي هيرتا برلين الألماني، إبراهيم مازة، نفسه إلى الجمهور الجزائري.

ونشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، اليوم الثلاثاء، حواراً مع اللاعب، إبراهيم مازة، قبل خوضه أول لقاء بقميص المنتخب الوطني، الخميس المقبل، أمام منتخب التوغو، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025. وصرح اللاعب: “أنا إبراهيم مازة أبلغ من العمر 18 عاما، وألعب في صفوف نادي هيرتا برلين الناشط في الدرجة الثانية الألمانية”.

وأضاف اللاعب الشاب، مازة: “أريد أن أكون جزءاً من المنتخب الوطني في أقرب وقت ممكن”.

وتابع المتحدث: “انضمامي المبكر إلى المنتخبات الألمانية في الفئات الصغرى، ساهم في التحاقي بالمنتخب الجزائري الذي أراه خيارا أكثر واقعية”.

وأضاف المتحدث ذاته: “كان أمرا رائعا لقائي مع حاج موسى وبن زية، في المطار و على متن الطائر. حيث رحبا بي رفقة الفريق بأكمله وكان هذا لطيفا جدا”.

وتحدث الوافد الجديد للخضر، مازة، عن عملية اندماجه في صفوف المنتخب الوطني: “تعداد المنتخب كله كان ودودا معي، الجميع يتحدث معي، إنهم حقا أشخاص رائعون”.

ووجه، إبراهيم مازة، خلال حواره مع الموقع الرسمي للفاف، شكره لعائلته والاتحادية، بعد انضمامه إلى المنتخب الجزائري.

أما بخصوص لقائه مع الناخب الوطني، بيتكوفيتش، قال اللاعب مازة: “تحدثت مع المدرب بيتكوفيتش عن مسيرتي وكيف اكتشفني. بعد دعوته لي إلى المنتخب الوطني، قلت له إنه من دواعي سروري وشرف عظيم لي أن أتواجد مع المنتخب الوطني، ثم قال لي بيتكوفيتش إنني سأعيش أجواء المنتخب والتعرف على زملائي جدد وأنصار الخضر”.

وفي الختام، وجه اللاعب، مازة، رسالة إلى الجمهور الجزائري، جاء فيها: “أود أن أشكر الجمهور الجزائري على دعمه لي، أنا ممتن للغاية على ذلك، أعدكم أنني سأعمل بجد من أجلكم وسأبذل كل ما في وسعي لتحقيق أهدافنا وإسعادكم”.