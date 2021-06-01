الوافد الجديد للخضر يرمي الورود على بلماضي

الرياضة
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الوافد الجديد للخضر يرمي الورود على بلماضي
بقلم إسماعيل عشاش

أشاد الوافد الجديد للخضر، الحارس عبد الرحمن مجادل، بالناخب الوطني جمال بلماضي، الذي منحه الثقة وإستدعاه للتواجد مع أبطال إفريقيا. وأكد المُتألق مع أولمبي المدية بأنه يستهدف إظهار مؤهلاته لإقناع الطاقم الفني.

وتحدث مجادل، خلال المنطقة المُختلطة لمحاربي الصحراء، بسيدي موسى، اليوم الثلاثاء :”مع بلماضي الجميع سواسية، سواء محليين أو مُحترفين، وهذا أمر مُحفز لنا، من أجل تقديم أفضل ما لدينا للحصول على ثقته”.

وواصل :”أقول للمحليين بالعمل والإرادة كل شيء ممكن، وأشكر بلماضي على الدعوة، وأشكر جميع من ساعدني للوصول لهذا المستوى”.


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